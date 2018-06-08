Fenerbahçe Tomovic'i getiriyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Tomovic'i getiriyor

    Fenerbahçe Tomovic'i getiriyor

    İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için 'nin teklif yaptığını yazdı

    Pedulla, 30 yaşındaki Sırp stoperin 'da kalmak istediğini fakat 'nin 'e oldukça ikna edici bir öneri sunduğunu paylaştı. 2012'den beri Fiorentina'da oynayan Tomovic, hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabiliyor. Sırbistan 'nda 22 kez yer alan tecrübeli savunmacının, transferi halinde vatandaşı Skrtel'le de uyum sorunu çekmeyeceği belirtildi.
    1. 8.6.2018
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