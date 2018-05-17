Volkan Demirel 4 yıl daha forma giymek istiyor
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'den tarihi karar!

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a>'den tarihi karar!

    Fenerbahçe'de 16. sezonunu geçiren Volkan Demirel'den tarihi karar...

    1. 17.5.2018 09:40
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