Volkan Demirel'den tarihi karar!
Fenerbahçe'de 16. sezonunu geçiren Volkan Demirel'den tarihi karar...
- 17.5.2018 09:40
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Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı
Toplam 5
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Tufan Bu formatta da elemeyi geçip gruplara kalamıyorlarsa zaten Avrupa'da oynamayı hak etmiyorlar demektir.
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 9
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SLADEWİLSON pepeyle negredo nun yıllık maası bi dünya tutuyor zaten
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları netleşiyor!
Toplam 4
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YENİLİK ŞART BU SENE FENER KALECİLERİN ŞAPŞALLIĞI YÜZÜNDEN HEM LİGDEN HEM DE KUPA DAN OLDU.KALECİ EN ÖNEMLİ YERDİR BİR TAKIMIN..KLA ADAMLARA İHTİYAÇ VAR.
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