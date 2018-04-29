Kasımpaşalı Olivier Veigneau: "Sahada bir tiyatro oynandı"
Kasımpaşa'nın Fransız yıldızı Olivier Veigneau, Fenerbahçe karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"4 gol yemeyi hak edecek bir oyun oynamadık. Biz beraberlik golünü bulduktan sonra oyun tiyatroya döndü. Top bana çarptıktan sonra yerde kaldım, devam edemedim. 3. golde ise top aut çizgisini geçmişti. Fenerbahçe'nin bunlara ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. O pozisyonda ben de durmazdım çünkü oyuncuyla ilgili bir durum değil, oyunu durdurması gereken hakemdir. Bununla ilgili bir kural var mı bilmiyorum ama Şener tabii ki devam edecek. Hakemin oyunu durdurması gerekirdi."
- 28.4.2018 21:28
- Güncelleme: 29.4.2018 01:37
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Kasımpaşalı Olivier Veigneau: "Sahada bir tiyatro oynandı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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