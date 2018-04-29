Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında olay yaratan 2 pozisyon – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    - maçında olay yaratan 2 pozisyon

    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında olay yaratan 2 pozisyon

    'in 31. haftasındaki - maçının ilk yarısına tartışmalı 2 pozisyon damga vurdu. İki takım da penaltı itirazında bulundu.

    'nın 'yi konuk ettiği karşılaşmanın 23. dakikasında çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet, şutunu çekeken Şener'in yaptığı hamlenin ardından yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır'a itiraz ettiler ancak Çakır devam kararı verdi.


    *(Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır…)

    RIDVAN DİLMEN: FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VERİLMEDİ
    Maçın 42. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır bir kez daha devam kararı verdi._

    Mücadelenin devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metreden penaltıyı göremedi. Enteresandır ki, Soldado da önündeki pozisyonu göremedi. Pozisyon ele çarpma değil. Bana göre Kasımpaşalı oyuncunun elle müdahalesi var, net penaltı, tartışmasız penaltı." dedi.

    1. 29.4.2018 00:37
    2. Güncelleme: 29.4.2018 01:36
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