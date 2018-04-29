Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında olay yaratan 2 pozisyon

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 23. dakikasında çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet, şutunu çekeken Şener'in yaptığı hamlenin ardından yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır'a itiraz ettiler ancak Çakır devam kararı verdi.



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RIDVAN DİLMEN: FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VERİLMEDİ

Maçın 42. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır bir kez daha devam kararı verdi._



Mücadelenin devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metreden penaltıyı göremedi. Enteresandır ki, Soldado da önündeki pozisyonu göremedi. Pozisyon ele çarpma değil. Bana göre Kasımpaşalı oyuncunun elle müdahalesi var, net penaltı, tartışmasız penaltı." dedi.