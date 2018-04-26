Fenerbahçe-Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    -Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu!

    , devam kararı verilen -Beşiktaş maçının başlama saatini 20.30 olarak açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

    " Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen - Beşiktaş Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.

    Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak."

    1. 26.4.2018 17:25
    2. Güncelleme: 26.4.2018 17:32
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