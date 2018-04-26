Fenerbahçe-Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu!
TFF, devam kararı verilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının başlama saatini 20.30 olarak açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.
Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak."
- 26.4.2018 17:25
- Güncelleme: 26.4.2018 17:32
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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Ahmet Ağaoğlu: Borç yıllık gelirin 7 katı
Toplam 4
Yorum
sinyor her sene okadar futbolcu alir gönderisen böyle olur! riza iyi bir hoca birkac takviye takim ruhu ve takim kursun! hemede sampiyonlik bekleme
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