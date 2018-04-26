Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
- 26.4.2018 02:12
- Güncelleme: 26.4.2018 02:20
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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