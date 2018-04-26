F.Bahçe'de hasar büyük – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'de hasar büyük

    F.Bahçe'de hasar büyük

    Yarıda kalan F.Bahçe- karşılaşmasının faturası ağır oldu. , sarı-lacivertlilere 3 maç seyircisiz oynama ve bir milyon 65 bin TL para cezası verdi

    F.Bahçe ile arasında oynanan yarı final rövanş maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Futbol Fedarasyonu, maçla ilgili devam kararı alırken, da () verdiği cezaları açıkladı. Kurul; taraftarların kupada ilk kez kötü tezahüratta bulunmasından dolayı F.Bahçe'ye ihtar verdi. , taraftarların neden olduğu saha olaylarından ise F.Bahçe'yi 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 1 milyon TL para ile cezalandırdı. Kurul merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da sarı-lacivertlilere 65 bin TL fatura çıkardı. Ayrıca F.Bahçe görevlisi Gökhan Uyanık, rakip takım mensubuna saldırısından 90, Ali Bozan da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

    CEZALARI KUPADA ÇEKECEK
    Sarı-lacivertliler, PFDK'dan aldığı 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezasını kupa maçlarında çekecek. 'nin cezaları da gelecek sezon başlayacak.

    1. 26.4.2018
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