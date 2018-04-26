F.Bahçe'de hasar büyük

F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Futbol Fedarasyonu, maçla ilgili devam kararı alırken, Disiplin Kurulu da (PFDK) verdiği cezaları açıkladı. Kurul; taraftarların kupada ilk kez kötü tezahüratta bulunmasından dolayı F.Bahçe'ye ihtar verdi. PFDK, taraftarların neden olduğu saha olaylarından ise F.Bahçe'yi 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 1 milyon TL para ile cezalandırdı. Kurul merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da sarı-lacivertlilere 65 bin TL fatura çıkardı. Ayrıca F.Bahçe görevlisi Gökhan Uyanık, rakip takım mensubuna saldırısından 90, Ali Bozan da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.



CEZALARI KUPADA ÇEKECEK

Sarı-lacivertliler, PFDK'dan aldığı 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezasını kupa maçlarında çekecek. Fenerbahçe'nin cezaları da gelecek sezon başlayacak.