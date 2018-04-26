Aziz Yıldırım hız kesmiyor
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün komitelerin tanışma yemeğine katıldı. Yıldırım, sarı- lacivertlilerin geleceğine yönelik proje ve hizmetler üreten komitelerle Dalyan Kulüp'teki yemekte bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ve projelerin konuşulduğu toplantı, başkan Aziz Yıldırım'ın 20. yıl belgeseli ile sona erdi.
- 26.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
-
Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Aziz Yıldırım hız kesmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.