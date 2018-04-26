Aziz Yıldırım hız kesmiyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    hız kesmiyor

    Aziz Yıldırım hız kesmiyor
    Başkanı , dün komitelerin tanışma yemeğine katıldı. Yıldırım, sarı- lacivertlilerin geleceğine yönelik proje ve hizmetler üreten komitelerle Dalyan Kulüp'teki yemekte bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ve projelerin konuşulduğu toplantı, başkan Aziz Yıldırım'ın 20. yıl belgeseli ile sona erdi.
    1. 26.4.2018
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