Deplasmanda en iyisi Fenerbahçe – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Deplasmanda en iyisi Fenerbahçe

    Deplasmanda en iyisi Fenerbahçe

    F.Bahçe, 30 hafta itibariyle dış sahadaki 29 puanla, şampiyon olduğu 2010-11’den sonraki en çok puan topladığı yılı yaşıyor

    Bu sezon deplasmanda açık ara en çok puan toplayan takım olan F.Bahçe, önemli bir istatistiğin sahibi oldu. F.Bahçe, 15 dış saha maçı oynarken 8 galibiyet 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu yenilgileri Akhisar ve 'tan alırken, en yakın rakibi Beşiktaş'a 6 puan fark attı. yönetiminde bu sezon dış sahada en çok puan toplayan takım olan sarı-lacivertliler, 7 sezon sonra bu başarıyı yakaladı. Sarı Kanarya, şampiyon olduğu 2010-11'de 15 maçta 31 toplamıştı. O yıl da F.Bahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman 7 yıl aranın ardından yine en çok puan toplayan takım olma unvanını kazandırdı. F.Bahçe evinde ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle 31 puan toplarken, bu alanda 4. sırayı aldı.

    Evinde 31 puan toplayan F.Bahçe, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
    1. 26.4.2018
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