Aatıf patlaması!
Sol kanatta Valbuena’yı kesen Aatif, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Gollerini sıralayan Fas lı futbolcu 2. yarının en verimli oyuncusu oldu.
HAKKINI VERİYOR!
Teknik patron Aykut Kocaman'ın en güvendiği oyuncuların başında gelen Aatif, sol kanatta Valbuena'yı kestikten sonra yükselen bir form grafiği yakaladı. Ofansif özellikleri ile birlikte savunmaya da yardım eden Fas asıllı futbolcu Sarı-Lacivertli ekipte 2. yarının belki de en verimli futbolcusu oldu. Son olarak Antalya maçının açılış golünü atan Aatif, önümüzdeki sezon da çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe kadrosunun içinde yer alacak.(Takvim)
- 25.4.2018 04:08
- Güncelleme: 25.4.2018 04:11
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Rıdvan Dilmen: Gazeteciliği bırak Fatih Altaylı
Toplam 7
Yorum
Warior Lion Galatasaraylı olarak Rıdvan hocaya katılıyorum ! cok dogru sozler etmıs kin ve nefret tohumları eken bırı Altaylı ! artık bıraksın YETER!
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 1
Yorum
TUGAY HÜKMEN FENERBAHÇE GALİB SAYILMALI
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 11
Yorum
bjk Sana verelim.Şu adamlara verdiğiniz paraya yazık .Sokaktaki adam bundan daha iyi yorum yapar.Akhisar Avrupa'ya gitse ne yapacak?
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