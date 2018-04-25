Aatıf patlaması!

sezonun devre aracsında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak inat edip takımda kalansabrının karşılığını almayı başardı.Teknik patronen güvendiği oyuncularınbaşında gelen, solkanattakestiktensonra yükselen bir formgrafiği yakaladı. Ofansif özellikleriile birlikte savunmayada yardım edenasıllı futbolcuekipteyarının belki de en verimlifutbolcusu oldu. Son olarakmaçının açılış golünüatan, önümüzdekisezon da çok büyük bir ihtimallekadrosununiçinde yer alacak.(Takvim)