Aatıf patlaması! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Aatıf patlaması!

    Aatıf patlaması!

    Sol kanatta Valbuena’yı kesen , hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Gollerini sıralayan lı futbolcu 2. yarının en verimli oyuncusu oldu.

    Geçtiğimiz sezonun devre aracsında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak inat edip takımda kalan Aatif sabrının karşılığını almayı başardı.

    HAKKINI VERİYOR!
    Teknik patron Aykut Kocaman'ın en güvendiği oyuncuların başında gelen Aatif, sol kanatta Valbuena'yı kestikten sonra yükselen bir form grafiği yakaladı. Ofansif özellikleri ile birlikte savunmaya da yardım eden Fas asıllı futbolcu Sarı-Lacivertli ekipte 2. yarının belki de en verimli futbolcusu oldu. Son olarak Antalya maçının açılış golünü atan Aatif, önümüzdeki sezon da çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe kadrosunun içinde yer alacak.(Takvim)

    1. 25.4.2018 04:08
    2. Güncelleme: 25.4.2018 04:11
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