Giuliano’dan kariyer rekoru

Antalyaspor karşısında üç asist ve bir golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu Giuliano, kariyer rekoruna imza attı. Brezilyalı futbolcu ligde 14 gol, 4 asist ile 18 gole katkı sağlarken, ligler hesaba katıldığında ilk defa böylesine yüksek bir değere ulaştı. Daha önce 2012-2013 sezonunda Ukrayna ekibi Dnipro ile 10 gol atıp, 5 asist yapan tecrübeli oyuncu, dün akşam dört gole de etki etti ve Dnipro'daki performansını geride bıraktı. Giuliano teknik direktör Aykut Kocaman'la kariyer rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli takım sezon başında Giuliano'yu Zenit'ten transfer etmişti. Giuliano maç sonrası, "Takımın başarılı olması için çaba gösteriyorum" dedi.





