Giuliano’dan kariyer rekoru
Bir gol, üç asistle Antalyaspor galibiyetinin mimarı olan Sambacı, sarı-lacivertli takımda toplamda 14 gol, dört asiste ulaşıp lig kariyerinin en yüksek değerini yakaladı.
Antalyaspor karşısında üç asist ve bir golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu Giuliano, kariyer rekoruna imza attı. Brezilyalı futbolcu ligde 14 gol, 4 asist ile 18 gole katkı sağlarken, ligler hesaba katıldığında ilk defa böylesine yüksek bir değere ulaştı. Daha önce 2012-2013 sezonunda Ukrayna ekibi Dnipro ile 10 gol atıp, 5 asist yapan tecrübeli oyuncu, dün akşam dört gole de etki etti ve Dnipro'daki performansını geride bıraktı. Giuliano teknik direktör Aykut Kocaman'la kariyer rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli takım sezon başında Giuliano'yu Zenit'ten transfer etmişti. Giuliano maç sonrası, "Takımın başarılı olması için çaba gösteriyorum" dedi.
- 24.4.2018 07:55
-
Güvenlik görevlisi Tolga’dan şikayetçi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Nerde görülmüş bir futbolcunu tribündeki taraftarlara saldırıp , küfür ettiği Tolga dan hepimiz şikayetciyiz , provakatör.
-
Josef de Souza'dan itiraf: "Biraz hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bir tane büyük maç kazandıramadın takıma , küçük maçların büyük oyuncusu diyoruz biz sana.
-
Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
Giuliano’dan kariyer rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.