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    24 Nisan 2018, Salı
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    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

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    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    Erman Toroğlu: 'BiTSE DE GiTSEK' SEZONU
    Neyse ki sezonun sonuna doğru geldik. Bir türlü doğru dürüst futbol seyretmeden, ite kalka, bol küfür duyup, tribünden atılan maddeleri tartışarak… Puan durumuna bakıyorsun 4 takım birbirine çok yakın, heyecan var ama kalite çok kötü.
    Futbolcu hataları, teknik adam hataları, hakem hataları… İş daha güzelliğe gidecek diye beklerken, maalesef çirkinliklere varan olaylar! Nereden tutarsanız tutun kötü. Ya bir yerden başlayalım ya da bitirelim de kurtulalım.
    Her sene aynı senaryoyu oynamayalım arkadaş! "Futbolun marka değerini yükselteceğiz" dediler yıllar önce… Şu anda futbolun marka değeri ne? Rezilleri oynuyor. Sponsor olmak isteyen firma yok. Devlet sahip çıkıyor, omuz veriyor da işler yürüyor. Ama hâlâ akıllanan da yok, uslanan da… Maçı mı yazalım? Ne yazacağız?
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    Zeki Uzundurukan: Giuliano'nun mührü!

    Maçta adeta güle oynaya 2-0 öne geçtikten sonra rakipten bu baskıyı yemek de neyin nesidir Aykut hoca! Üstelik de Fenerbahçe takım halinde maça çok iyi başlamış. Antalyaspor, Aatıf'ın attığı golden sonra moral olarak çökmüş. Ardından 2. golü yemiş. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ta da gördüğümüz 'rehavet' ve 'maçı kazandım' psikolojisi, dün Fenerbahçeli futbolcularda da hakimdi. Bu duygu; çöken, yenilgiyi daha 20. dakikada kabul eden Antalyaspor'u ayağa kaldırıp, yüreklendirdi. Giuliano, yaptığı 2 asistle, Aatıf ve Soldado da şık golleriyle Fenerbahçe adına ilk yarıda ön plana çıkan oyunculardı. Ya Fenerbahçe'nin göbekteki iki stoperine ne demeli? Şampiyonluğa oynayan bir takımda aynı anda iki stoper birden bu kadar acemice hata yapar mı?
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    Aykut Kocaman, maçı kazanacak skoru elde ettikten sonra Dirar ve Soldado'yu kenara alıp; Valbuena ve Janssen'i sahaya sürdü. Amaç, tribünleri daha da coşturmak ve farka koşmaktı. Valbuena'nın golü ile bu hedefe ulaştı Aykut hoca. Giuliano, 3 asist, 1 golle galibiyete mührünü basan isim oldu. Sonuç olarak Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümü ve 60'tan sonraki süreyi çok coşkulu oynadı. Zaten ligimizde diğer şampiyonluk adayları da 90 dakika hücum yapıp, rakibi perişan edecek bir oyun ortaya koyamıyor. Fenerbahçe dünkü şaaşalı futbolu ile kalan 4 maçını da kazanabileceğinin sinyalini verdi. Ama bu maçları da kazanmak Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yetmiyor. Sarı-lacivertli takım, diğer şampiyonluk adaylarının puan kaybetmesini beklemek zorunda...
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    Gürkan Kubilay: SIKLETİNDE DEĞİLDİ
    Takımın en çok gol atan iki oyuncusu Emre Güral ve Deniz Kadah'ın olmadığı bir Antalyaspor ile karşı başladı oyuna F.Bahçe, herkesin ezberlediği 11'i ile.
    Aslında ilk 13 dakika iyi de oynamadılar ama daha çok kullandıkları sağ kanattan gelen kötü ortayı, takipçiliği ve becerisi ile son 5 maçta 4. kez gole dönüştürdü Aatıf.
    F.Bahçe'nin içerdeki en büyük derdi olan "ilk golü ilk yarıda bulamamayı" aşınca açıldı F.Bahçe, Giuliano ara pas ile Soldado'ya attırdı.
    Ofsayt olmadığı halde sayılmayan Roman'ın golü sonrası Antalyaspor biraz canlandı, uzaktan şutlar denedi.
    Ama beceriksiz oynuyorlardı.
    Yine de F.Bahçe'nin düşen oyun konsantrasyonu Roman'a çıkışta top kaybettirince Doukara affetmiyordu.
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    Fenerbahçe takımının Aziz Yıldırım'ın bugün yapacağı basın toplantısı umurlarında hiç değildi. Ancak! Sarı lacıvertli taraftarlar için aynı görüşte değilim. Onların aklı fikri Şenol Güneş'teydi.
    Futbolcuların isminden çok taraftarların 'Şenol Güneş sloganlarını' duydum!
    Fenerbahçeli futbolcular ise kulaklarını tıkadı ve sadece topunu oynadı. Giuliano ilk yarıda hiç yoktu sahada 'ilk golün asistini yapmasına rağmen' ve gözler Valbuena'yı aradı. Aatıf takımın vazgeçilmezi.
    İstiyor, herkesten çok hem de. Aziz Yıldırım'dan da, Aykut Kocaman'dan hatta F.Bahçe taraftarlarından da çok istiyor. Her maçta üzerine koyuyor.
    Pozisyonları kendisi hazırlıyor. Kendisi atıyor. Neredeyse kendine asist yapacak.
    Bu adamı Antalyaspor'a verecekti Advocaat. Allah'tan Aatıf 'gitmem diye diretti ve kaldı.
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    AATIF HEPSİNDEN ÇOK İSTİYOR
    2-0'ı bulduktan sonra 'atamayana atarlar' kuralı girdi devreye. Top oynamayan Antalyaspor bir anda maça ortak oldu. 2-1'den sonra panik başladı, zaman yetmedi Antalya'ya 2-2'yi bulması için. Devre arasına biraz gergin giren F.Bahçe takımında özellikle Giuliano soyunma odasından Giuliano gibi çıktı. Dirar'ı çok eleştirenler var ama aynı fikirde değilim. Hızı, sürati, asistleriyle bu sezon Fenerbahçe'nin yarışın içinde kalmasına etken olan isimlerin başında geliyor.
    Valbuena-Dirar değişikliğini anlayamadım?
    3-1'den sonra takımdan çok tribünler daha çok rahatladı. Giuliano'nun golüyle beraber Fenerbahçeli taraftarlar yeniden Şenol Güneş'e ve Beşiktaş'a döndü.
    Fenerbahçe'nin ilk yarıda ağlara giden topu gol değeri kazanmadı ama net goldü. Roman'ın çabası ve sevinci boşa gitti. Güneş'li bir Kadıköy akşamından arda kalan bunlardı!
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    Artık hakemlerin azami dikkatli ve iyi konsantre olması gerekiyor. Karşılaşma 3- 0 olsa belki de 5'e 6'ya gidecek. Yardımcı hakemin bir yanlış kararı Antalyaspor'un oyuna yeniden tutunmasını sağladı. Fenerbahçe puan kaybetse hesabı kime sorulacaktı?
    Sarı-lacivertliler pas oyununu çok iyi oynayan bir takım. Zor kaptırmak, kolay kapmak en büyük silahı... Lakin dün gece orta sahada çok fazla top kaybı yaptılar. Neyse ki 3. Bölge presi pozisyon bolluğunu ve gollerin gelmesini sağladı.
    Dirar'ı Aatif'ı çok eleştirdik. Haklarını vermek lazım. Özellikle Aatif...
    Maliyet- fayda durumuna bakarsak belki de sezonun en değerli oyuncusu olur. Kalitesi, çapı, kalibresi için herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama kimse onu, "elinden geleni yapmamakla" suçlayamaz.
    Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

    TARAFTAR ARTIK DESTEKLİYOR
    Geçenlerde kanat oyuncularının istatistiklerine bakıyorum. Dirar akan oyunda en çok isabetli şut ortası yapan oyunculardan birisi durumunda...
    Çok övülen, yere göğe sığdırılamayan birçok oyuncuyu geride bırakmış. Sadece topu ileri taşıma durumu dahi bu takımda 11 oynaması için yeterlidir.
    Bu yüzden sürekli eleştirdiğimiz oyuncuları yeniden gözden geçirmekte fayda var. 3. golde Guiliano'ya verdiği pası her futbolcu vermez. Karnesine "gol" yazdırmak varken "asist" yazdırdı. Gönülleri kazandı. Uzun bir aradan sonra derbi maçı dışında stadın dolduğunu görmek sevindiriciydi. Taraftar biraz geçte olsa takımını desteklemeye başladı.
    Haftalardır bir sürü takım için" deplasman fobisi" ifadesi kullanılırken, F.Bahçe için "iç saha fobisi" diyorduk! Artık bu fobinin sona ereceğini umuyorum.

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