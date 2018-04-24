Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı

Fenerbahçe takımının Aziz Yıldırım'ın bugün yapacağı basın toplantısı umurlarında hiç değildi. Ancak! Sarı lacıvertli taraftarlar için aynı görüşte değilim. Onların aklı fikri Şenol Güneş'teydi.

Futbolcuların isminden çok taraftarların 'Şenol Güneş sloganlarını' duydum!

Fenerbahçeli futbolcular ise kulaklarını tıkadı ve sadece topunu oynadı. Giuliano ilk yarıda hiç yoktu sahada 'ilk golün asistini yapmasına rağmen' ve gözler Valbuena'yı aradı. Aatıf takımın vazgeçilmezi.

İstiyor, herkesten çok hem de. Aziz Yıldırım'dan da, Aykut Kocaman'dan hatta F.Bahçe taraftarlarından da çok istiyor. Her maçta üzerine koyuyor.

Pozisyonları kendisi hazırlıyor. Kendisi atıyor. Neredeyse kendine asist yapacak.

Bu adamı Antalyaspor'a verecekti Advocaat. Allah'tan Aatıf 'gitmem diye diretti ve kaldı.