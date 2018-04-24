Usta kalemler Fenerbahçe'yi yazdı
Erman Toroğlu: 'BiTSE DE GiTSEK' SEZONU
Neyse ki sezonun sonuna doğru geldik. Bir türlü doğru dürüst futbol seyretmeden, ite kalka, bol küfür duyup, tribünden atılan maddeleri tartışarak… Puan durumuna bakıyorsun 4 takım birbirine çok yakın, heyecan var ama kalite çok kötü.
Futbolcu hataları, teknik adam hataları, hakem hataları… İş daha güzelliğe gidecek diye beklerken, maalesef çirkinliklere varan olaylar! Nereden tutarsanız tutun kötü. Ya bir yerden başlayalım ya da bitirelim de kurtulalım.
Her sene aynı senaryoyu oynamayalım arkadaş! "Futbolun marka değerini yükselteceğiz" dediler yıllar önce… Şu anda futbolun marka değeri ne? Rezilleri oynuyor. Sponsor olmak isteyen firma yok. Devlet sahip çıkıyor, omuz veriyor da işler yürüyor. Ama hâlâ akıllanan da yok, uslanan da… Maçı mı yazalım? Ne yazacağız?
İlk yarı şahsi becerilerle goller bulan Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda biraz daha kımıldayan Fenerbahçe'ye karşı çok kötü bir Antalyaspor vardı. Bakın 'Kötü' demiyorum, çok kötü! Tahmin ediyorum küme düşen Karabük bile bunlardan daha iyi mücadele ediyordur.
Antalyalı oyuncular kaptıkları topların yüzde 60'ını rakiplerine verdiler.
Ondan sonra da mahkum oynadılar.
Yardımcı hakem, Fenerbahçe'nin buz gibi bir golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Peki başka ne yazalım maç için? Yazılacak bir şey yok!
Yazık, çok yazık!
Maçlar güzel olsa keşke de sayfalar dolusu yazsak, methiyeler düzsek, "Harika şeyler oldu, nefis goller atıldı" desek… Desek de desek… Yani insanın ne yazılı basında, ne görsel medyada maç yorumu yapası gelmiyor içinden.
O ona deklarasyon yayınlıyor, o ona ince ince iteliyor, o ona açık açık sallıyor.
Herkes barut fıçısı!
Keşke daha büyük olaylar olmadan sezon sonu gelse de bitse 'Heyecanlı' dediğimiz kalitesiz sezon.
Rıdvan Dilmen: ATILAN HER GOL ÖNEMLİ
Perşembe akşamı çok tartışmalı bir kupa maçı oynadı Fenerbahçe... Yarıda kalan maçın yankıları hala devam ediyor.
Üstüne üstlük cuma Başakşehir, cumartesi Galatasaray, pazar günü de Beşiktaş kayıpsız geçtiler maçlarını... Fenerbahçe dün Antalyaspor karşısında berabere bile kalsa şampiyonluk yolunda mesafenin kısalması nedeniyle yarıştan kopmuş olacaktı. Maça da bu bilinçle çıktı.
İlk 10 dakika sanki bu durumlardan etkilenmiş gibi çok fazla temkinliydi ama Aatıf'ın yaratıp bitirdiği (oyun yönünü değiştirdi) daha da önemlisi yerde kaldığı pozisyonda derhal kalkıp, hücuma destek verip attığı gol takımı rahatlattı ve üzerlerindeki baskıyı aldı.
Yardımcı, nizami golü vermedi Hemen ardından gelen ikinci gol, Fenerbahçe'yi ilk 20 dakikada maçı koparıyor pozisyonuna getirdi. Aslında 3. golünü de atmıştı ama yardımcı hakem devreye girdi. Nizami golü vermedi.
Bu da yetmedi Skrtel dedi ki "Ben Antalya'yı maça bir ortak edeyim..." Skor 2-1'e gelince soyunma odasına gidene kadar Hamza hoca ve Antalyaspor için oyuna tutunma şansı arttı.
İkinci yarı Fenherbahçe ilk 10 dakika gibi değil bu kez üçüncüyü bulmak adına etkili hücumlar yapmaya başladı. Hızlı oynamaya çalıştı. Gol için ısrar etti ve amacına ulaştı. Daha sonra Aykut Kocaman, taktiksel değil ama aynı taktik içinde Aatıf'ı sağa çekip, Dirar'ı çıkartarak yerine Valbuena'yı aldı, Soldado'yu çıkarıp Janssen'i aldı ve ataklarına devam etti. Fenerbahçe skoru rahatlattıktan sonra kontrollüydü. Aslında her golün öneminin olduğunu anlayabilmeli. Tabii ki ikili averaj önemli ama puan kayıpları kapanabilir.
YARIŞIN İÇİNDE KALDI
Sonuç olarak saha içi olaylarına, 3 rakibin birden kazanmasının verdiği psikolojiye rağmen Fenerbahçe yarışın içinde kalmayı bildi. Şimdi önümüzdeki hafta büyük önem taşıyor. G.Saray ile Beşiktaş'ın oynadığı haftada F.Bahçe, Kasımpaşa ile daha erken oynayacak ve sonucu bekleyecek. Alınacak sonuç, derbinin gidişatını da etkileyecektir.
Zeki Uzundurukan: Giuliano'nun mührü!
Maçta adeta güle oynaya 2-0 öne geçtikten sonra rakipten bu baskıyı yemek de neyin nesidir Aykut hoca! Üstelik de Fenerbahçe takım halinde maça çok iyi başlamış. Antalyaspor, Aatıf'ın attığı golden sonra moral olarak çökmüş. Ardından 2. golü yemiş. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ta da gördüğümüz 'rehavet' ve 'maçı kazandım' psikolojisi, dün Fenerbahçeli futbolcularda da hakimdi. Bu duygu; çöken, yenilgiyi daha 20. dakikada kabul eden Antalyaspor'u ayağa kaldırıp, yüreklendirdi. Giuliano, yaptığı 2 asistle, Aatıf ve Soldado da şık golleriyle Fenerbahçe adına ilk yarıda ön plana çıkan oyunculardı. Ya Fenerbahçe'nin göbekteki iki stoperine ne demeli? Şampiyonluğa oynayan bir takımda aynı anda iki stoper birden bu kadar acemice hata yapar mı?
Antalyaspor'un Doukara ile bulduğu golde hem Sktrel, hem de Roman Neustadter adeta saç-baş yoldurttu. Dün Antalyaspor'un en etkili oyuncularından biri Hakan Özmert'ti. Müthiş şutlar attı, orta alanı tek başına ayakta tutmaya çalıştı. İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarının uykusunu getiren bir futbol oynanmaya başlamışken; maçın yıldızı Giuliano sahneye çıktı. Uyuyan takımını uyandırdı, tribünleri ateşledi. İlk yarıdaki iki golün pasını veren Giuliano, bu kez Dirar'ın asistini ağlara gönderdi ve galibiyeti getiren isim oldu.
Aykut Kocaman, maçı kazanacak skoru elde ettikten sonra Dirar ve Soldado'yu kenara alıp; Valbuena ve Janssen'i sahaya sürdü. Amaç, tribünleri daha da coşturmak ve farka koşmaktı. Valbuena'nın golü ile bu hedefe ulaştı Aykut hoca. Giuliano, 3 asist, 1 golle galibiyete mührünü basan isim oldu. Sonuç olarak Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümü ve 60'tan sonraki süreyi çok coşkulu oynadı. Zaten ligimizde diğer şampiyonluk adayları da 90 dakika hücum yapıp, rakibi perişan edecek bir oyun ortaya koyamıyor. Fenerbahçe dünkü şaaşalı futbolu ile kalan 4 maçını da kazanabileceğinin sinyalini verdi. Ama bu maçları da kazanmak Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yetmiyor. Sarı-lacivertli takım, diğer şampiyonluk adaylarının puan kaybetmesini beklemek zorunda...
Gürkan Kubilay: SIKLETİNDE DEĞİLDİ
Takımın en çok gol atan iki oyuncusu Emre Güral ve Deniz Kadah'ın olmadığı bir Antalyaspor ile karşı başladı oyuna F.Bahçe, herkesin ezberlediği 11'i ile.
Aslında ilk 13 dakika iyi de oynamadılar ama daha çok kullandıkları sağ kanattan gelen kötü ortayı, takipçiliği ve becerisi ile son 5 maçta 4. kez gole dönüştürdü Aatıf.
F.Bahçe'nin içerdeki en büyük derdi olan "ilk golü ilk yarıda bulamamayı" aşınca açıldı F.Bahçe, Giuliano ara pas ile Soldado'ya attırdı.
Ofsayt olmadığı halde sayılmayan Roman'ın golü sonrası Antalyaspor biraz canlandı, uzaktan şutlar denedi.
Ama beceriksiz oynuyorlardı.
Yine de F.Bahçe'nin düşen oyun konsantrasyonu Roman'a çıkışta top kaybettirince Doukara affetmiyordu.
HAKEMLER DE FORMSUZDU
F.Bahçe o kadar dekonsantre idi ki, Giuliano bile boş kaleye, saatlerce beklemekten golü atamıyordu.
Soldado ise attığının dışında bol top kaybedendi. Dirar, Giuliano'ya pası dışında etkisizdi. Aatıf, Josef ve Mehmet Topal'ın çabaları dışında aslında ilk yarı F.Bahçe adına söylenecek tek olumlu şey, bundan önceki son 5 iç saha maçında ilk yarıda sadece 2 gol atabilmiş olmanın beceriksizliğini yıkmaları idi.
İkinci yarı bir de penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin, Hakemler de formsuzdu.
Hakan şutlarla tehdit ediyordu ama Fenerbahçe 57'den sonra daha istekli gitmeye başlıyordu. Karşılığını da Giuliano'nun golü ile aldılar. Aslında oyun kalitesi yüksek değildi, basit top kayıpları fazla idi.
ANTALYA 3 ADAYDAN BİRİSİ
Oyunun büyük bölümünde beceriksizlik ön planda idi ama son maçların tümünü kazanmaya inanmış Fenerbahçe'li oyuncular, gol adamlarını oynatmayan, kötü oynayan ve kendi sıkletinde de olmayan Antalya'yı, istekleriyle,Valbuena ve Janssen'i de önümüzdeki haftalar için hazırlayarak geçtiler.
Antalyaspor'u ise, kalan maçlarına baktığımda, benim düşme adayı 3 takımımdan biri olarak gördüm.
Ertem Şener: GÜNEŞ'Lİ MAÇ
Başakşehir, G.Saray bir de Beşiktaş kazanınca F.Bahçe için çok anlamı bir maç oldu. Futbolcular ve teknik heyet 'perşembe olaylarını' unutmuş tamamen maça konsantre olmuş. Aykut Kocaman'dan Volkan'a, Roman'dan Soldado'ya özellikle Aatıf'a kadar hepsi Antalyaspor'a odaklanmış.
Olması gerekeni yaptı Fenerbahçe.
Profesyonelce davrandı. Psikolojik olarak, kafa olarak, ruh olarak tek bir 90 dakikayı düşünmüş. Beşiktaş gibi değillerdi.
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Fenerbahçe takımının Aziz Yıldırım'ın bugün yapacağı basın toplantısı umurlarında hiç değildi. Ancak! Sarı lacıvertli taraftarlar için aynı görüşte değilim. Onların aklı fikri Şenol Güneş'teydi.
Futbolcuların isminden çok taraftarların 'Şenol Güneş sloganlarını' duydum!
Fenerbahçeli futbolcular ise kulaklarını tıkadı ve sadece topunu oynadı. Giuliano ilk yarıda hiç yoktu sahada 'ilk golün asistini yapmasına rağmen' ve gözler Valbuena'yı aradı. Aatıf takımın vazgeçilmezi.
İstiyor, herkesten çok hem de. Aziz Yıldırım'dan da, Aykut Kocaman'dan hatta F.Bahçe taraftarlarından da çok istiyor. Her maçta üzerine koyuyor.
Pozisyonları kendisi hazırlıyor. Kendisi atıyor. Neredeyse kendine asist yapacak.
Bu adamı Antalyaspor'a verecekti Advocaat. Allah'tan Aatıf 'gitmem diye diretti ve kaldı.
AATIF HEPSİNDEN ÇOK İSTİYOR
2-0'ı bulduktan sonra 'atamayana atarlar' kuralı girdi devreye. Top oynamayan Antalyaspor bir anda maça ortak oldu. 2-1'den sonra panik başladı, zaman yetmedi Antalya'ya 2-2'yi bulması için. Devre arasına biraz gergin giren F.Bahçe takımında özellikle Giuliano soyunma odasından Giuliano gibi çıktı. Dirar'ı çok eleştirenler var ama aynı fikirde değilim. Hızı, sürati, asistleriyle bu sezon Fenerbahçe'nin yarışın içinde kalmasına etken olan isimlerin başında geliyor.
Valbuena-Dirar değişikliğini anlayamadım?
3-1'den sonra takımdan çok tribünler daha çok rahatladı. Giuliano'nun golüyle beraber Fenerbahçeli taraftarlar yeniden Şenol Güneş'e ve Beşiktaş'a döndü.
Fenerbahçe'nin ilk yarıda ağlara giden topu gol değeri kazanmadı ama net goldü. Roman'ın çabası ve sevinci boşa gitti. Güneş'li bir Kadıköy akşamından arda kalan bunlardı!
Emre BOL: HER GOL ÖNEMLİ
Kıran kırana bir lig yarışı var.
Nefes nefese gidiyor ve büyük ihtimalle foto- finish'e kalacak.
Hatta averajlara... Yanı atılan ve yenilen her gol artık çok büyük önem taşıyor.
Maç 2-0'ken yardımcının ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği bir gol var ki evlere şenlik!
Belki de bir yardımcı hakemin bayrağı belirleyecek şampiyonu...
Artık hakemlerin azami dikkatli ve iyi konsantre olması gerekiyor. Karşılaşma 3- 0 olsa belki de 5'e 6'ya gidecek. Yardımcı hakemin bir yanlış kararı Antalyaspor'un oyuna yeniden tutunmasını sağladı. Fenerbahçe puan kaybetse hesabı kime sorulacaktı?
Sarı-lacivertliler pas oyununu çok iyi oynayan bir takım. Zor kaptırmak, kolay kapmak en büyük silahı... Lakin dün gece orta sahada çok fazla top kaybı yaptılar. Neyse ki 3. Bölge presi pozisyon bolluğunu ve gollerin gelmesini sağladı.
Dirar'ı Aatif'ı çok eleştirdik. Haklarını vermek lazım. Özellikle Aatif...
Maliyet- fayda durumuna bakarsak belki de sezonun en değerli oyuncusu olur. Kalitesi, çapı, kalibresi için herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama kimse onu, "elinden geleni yapmamakla" suçlayamaz.
TARAFTAR ARTIK DESTEKLİYOR
Geçenlerde kanat oyuncularının istatistiklerine bakıyorum. Dirar akan oyunda en çok isabetli şut ortası yapan oyunculardan birisi durumunda...
Çok övülen, yere göğe sığdırılamayan birçok oyuncuyu geride bırakmış. Sadece topu ileri taşıma durumu dahi bu takımda 11 oynaması için yeterlidir.
Bu yüzden sürekli eleştirdiğimiz oyuncuları yeniden gözden geçirmekte fayda var. 3. golde Guiliano'ya verdiği pası her futbolcu vermez. Karnesine "gol" yazdırmak varken "asist" yazdırdı. Gönülleri kazandı. Uzun bir aradan sonra derbi maçı dışında stadın dolduğunu görmek sevindiriciydi. Taraftar biraz geçte olsa takımını desteklemeye başladı.
Haftalardır bir sürü takım için" deplasman fobisi" ifadesi kullanılırken, F.Bahçe için "iç saha fobisi" diyorduk! Artık bu fobinin sona ereceğini umuyorum.
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