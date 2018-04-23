Fenerbahçe-Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    - maçında inanılmaz pozisyon

    Fenerbahçe-Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon

    - Antalyspor maçınının ilk yarısı 2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi. F.Bahçe 2-0 öne geçerken 26'da kullanılan köşe vuruşunda Neustadter topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi

    , 'in 30. haftasının kapanış maçında 'la karşılaştı.

    14. dakikada Aatif Cheahechoue ile 1-0'ı bulan sarı-lacivertliler 21'de ile farkı 2'ye çıkardı.

    NEUSTADTER'İN GOLÜ SAYILMADI
    26. dakikada Fenerbahçe Neustadter ile 3. kez fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt nedneiyle geçersiz sayıldı. Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunmasından Djouru'dan seken topu Fenerbahçeli futbolcunun önünde kaldı.

    Neustadter boş kaleye topu ağlara gönderirken yan hakemin kalkan ofsayt bayrağıyla gol iptal oldu.

    ANTALYASPOR MAÇA ORTAK OLDU
    Fenerbahçe farkı 3'e çıkarıp fişi çektim derken golün iptalinin ardından Antalyaspor devre bitmeden Doukara ile golü buldu ve maça ortak oldu. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda yan hakeme büyük tepki gösterdi.

    1. 23.4.2018 20:34
    2. Güncelleme: 23.4.2018 20:59
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