Fenerbahçe-Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon
Fenerbahçe - Antalyspor maçınının ilk yarısı 2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi. F.Bahçe 2-0 öne geçerken 26'da kullanılan köşe vuruşunda Neustadter topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi
14. dakikada Aatif Cheahechoue ile 1-0'ı bulan sarı-lacivertliler 21'de Soldado ile farkı 2'ye çıkardı.
NEUSTADTER'İN GOLÜ SAYILMADI
26. dakikada Fenerbahçe Neustadter ile 3. kez fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt nedneiyle geçersiz sayıldı. Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunmasından Djouru'dan seken topu Fenerbahçeli futbolcunun önünde kaldı.
Neustadter boş kaleye topu ağlara gönderirken yan hakemin kalkan ofsayt bayrağıyla gol iptal oldu.
ANTALYASPOR MAÇA ORTAK OLDU
Fenerbahçe farkı 3'e çıkarıp fişi çektim derken golün iptalinin ardından Antalyaspor devre bitmeden Doukara ile golü buldu ve maça ortak oldu. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda yan hakeme büyük tepki gösterdi.
- 23.4.2018 20:34
- Güncelleme: 23.4.2018 20:59
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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