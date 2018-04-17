Aatıf Chahechoue "Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz"
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe, Beşiktaş ile oynanacak kupa derbisini değerlendirerek, "Zor maç olacak. Bu maçı sahamızda oynayacağız. Her şey bizim elimizde. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz" dedi.
"HER ŞEYDEN ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN NE TARAFA GİTTİĞİ"
Takım oyununa vurgu yapan Aatif Chahechouhe, "Aslında sezona hücum anlamında iyi başladık. Fazlasıyla goller atmayı başarıyorduk ama savunma anlamında özellikle sezon başında sıkıntı yaşadığımız maçlar oldu. Sonrasında daha dengeli bir takım haline gelmeye çalıştık. Öte yandan ben kendimi tamamen takıma adamış bir oyuncuyum. Her şeyden önemli olan takımın ne tarafa gittiği. Kolektif anlamda neler yaptığımız her şeyden kıymetli. Takım halinde başarıya ulaşmak istiyorsanız; hem defansta hem de hücumda doğru hamleler yapmanız gerekiyor" dedi.
"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"
Perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına da değinen Aatif, "Deplasmanda 2-2 bizim için fena bir skor değildi ama bence 2-1'i hak etmiştik. Zor maç olacak. Bu maçı sahamızda oynayacağız. Her şey bizim elimizde. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.
"TAKIM HALİNDE İNANCIMIZI KORUYORUZ"
Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Faslı oyuncu, "Hala almamız gereken 15 puan var. Rakiplerle aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık sadece 3 puan var. Bu farkı da kapatabileceğimize inanıyoruz. Takım halinde inancımızı koruyoruz. Son ana kadar tüm mücadelemizi bunun üzerine yoğunlaştırarak vereceğiz. Sonrası Allah'ın takdiri. Bizim için kolay olmayacak ama biz tüm mücadelemizi sürdüreceğiz. Neden olmasın" diyerek sözlerini noktaladı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:15
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"Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
eray takımlar kaybedecek siz hepsini kazanacaksınız hayaller güzeldir gs bjk ve başakşehir en avantajlı takımlar kupada hakem olmasın bjk 3 1 kaz
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 5
Yorum
karakartal beşiktaş şuan şampiyonluk yarışında bence kupa maçını ciddiye almaması lazım. şenol hoca yedeklerle çıkmalı. stres kavga olmaz böylece.
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
Aatıf Chahechoue "Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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