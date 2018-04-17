Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'de kupa mesaisi sürüyor

    Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor

    , Beşiktaş ile oynayacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:59
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