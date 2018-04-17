Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:59
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"Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
eray takımlar kaybedecek siz hepsini kazanacaksınız hayaller güzeldir gs bjk ve başakşehir en avantajlı takımlar kupada hakem olmasın bjk 3 1 kaz
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 5
Yorum
karakartal beşiktaş şuan şampiyonluk yarışında bence kupa maçını ciddiye almaması lazım. şenol hoca yedeklerle çıkmalı. stres kavga olmaz böylece.
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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