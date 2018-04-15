Taraftarlar stadı doldurdu
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen F.Bahçe, dün Sivas deplasmanından zaferle dönerken, taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran F.Bahçeli taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek oldu, maç sonunda da galibiyeti futbolcuları ayakta alkışlayarak kutladılar.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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