Taraftarlar stadı doldurdu – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    stadı doldurdu

    Taraftarlar stadı doldurdu
    Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen F.Bahçe, dün deplasmanından zaferle dönerken, da takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran F.Bahçeli taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek oldu, maç sonunda da galibiyeti futbolcuları ayakta alkışlayarak kutladılar.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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