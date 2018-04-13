Ali Palabıyık’la son 10 maçta yenilgi yok – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’la son 10 maçta yenilgi yok

    Ali Palabıyık’la son 10 maçta yenilgi yok

    F.Bahçe?'nin deplasmandaki maçının hakemi , daha önce sarı-lacivertlilerin 20 maçını yönetti

    Kanarya bu maçlarda 11 galibiyet (2'si bu sezon-Beşiktaş, ), 6 beraberlik (2'si bu sezon-, Trabzon)) alırken, 3 kez de yenildi. Sarı- lacivertliler, son 10 maçtır Palabıyık'ın düdük çaldığı hiçbir maçı kaybetmedi (7 galibiyet, 3 beraberlik). Bu maçlarda F.Bahçe'den 2, rakip takımlardan 7 oyuncu kırmızı kart gördü.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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