Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ye 'dan A kalite sağ açık

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye <a href="/index/fransa?id=738fb173-28a5-49d9-b550-5026895b8a11" class="" rel="tag">Fransa</a>'dan A kalite sağ açık

    Kadroyu gençleştirmek için Avrupa'da oyuncu arayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi ortaya çıktı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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