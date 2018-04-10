Volkan Demirel rekora koşuyor – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    rekora koşuyor

    Volkan Demirel rekora koşuyor

    En son 20. haftada 2-2 biten Gençlerbirliği maçında kalesinde gol gören tecrübeli eldiven, bu performansıyla hem Süper Lig hem de Avrupa'nın 5 önemli liginde bunu başaran tek isim oldu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:19
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