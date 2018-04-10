Volkan Demirel rekora koşuyor
En son 20. haftada 2-2 biten Gençlerbirliği maçında kalesinde gol gören tecrübeli eldiven, bu performansıyla hem Süper Lig hem de Avrupa'nın 5 önemli liginde bunu başaran tek isim oldu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 08:19
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Valbuena sahadaysa sorun yok!
Toplam 1
Yorum
alik valbuena gibi kalite her zaman denk gelmez.adeta maçı söküp alıyor. valbuena olmazsa olmaz. puanların çoğunu valbuena ve guilano kazandırdı
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Küsmedi kırılmadı F.Bahçe’nin kaderini değiştirdi
Toplam 1
Yorum
aslan valbuena olmasaydı fb ligde 6. sırada olurdu. valbuena ve guilano ikilisi süper olmazsa olmaz.
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Valbuena'dan Aykut Kocaman'a gönderme
Toplam 3
Yorum
fb adamı resmen harcıyorlar.
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