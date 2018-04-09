Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki

    Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki

    - Osmanlıspor maçında sarı-lacivertlilerde Skrtel'in attığı gol büyük tartışma yarattı. Topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılırken, maçtan sonra sitem dolu açıklamalar yaptı

    , maçında Skrtel'in kafa vuruşunda gol kararı veren Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Çağıran, Ben Halil Hoca'yı tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme de baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum?" dedi.

    Ligde kalmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çağıran, "Yardımcı o pozisyonda çizgide değildi, 30 metreden nasıl gördü de golü verdi bilmiyorum. Biz emek veriyoruz, savaşıyoruz ama bir kararla koskoca kulübün kaderiyle oynuyorlar." diye konuştu.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN