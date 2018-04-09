Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki

Osmanlısporlu Musa Çağıran, Fenerbahçe maçında Skrtel'in kafa vuruşunda gol kararı veren Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Çağıran, Ben Halil Hoca'yı tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme de baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum?" dedi.

Ligde kalmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çağıran, "Yardımcı o pozisyonda çizgide değildi, 30 metreden nasıl gördü de golü verdi bilmiyorum. Biz emek veriyoruz, savaşıyoruz ama bir kararla koskoca kulübün kaderiyle oynuyorlar." diye konuştu.