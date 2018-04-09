Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki
Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında sarı-lacivertlilerde Skrtel'in attığı gol büyük tartışma yarattı. Topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılırken, Osmanlısporlu Musa Çağıran maçtan sonra sitem dolu açıklamalar yaptı
Osmanlısporlu Musa Çağıran, Fenerbahçe maçında Skrtel'in kafa vuruşunda gol kararı veren Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Çağıran, Ben Halil Hoca'yı tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme de baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum?" dedi.
Ligde kalmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çağıran, "Yardımcı o pozisyonda çizgide değildi, 30 metreden nasıl gördü de golü verdi bilmiyorum. Biz emek veriyoruz, savaşıyoruz ama bir kararla koskoca kulübün kaderiyle oynuyorlar." diye konuştu.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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