Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?
Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 56. dakikada Skrtel'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı
Hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirtip, gol kararı verdi.
Osmanlısporlu futbolcular bu pozisyonda şiddetli itirazlarda bulunurken, orta hakem Halil Umut Meler, yan hakeminin talimatıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret etti.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:20
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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