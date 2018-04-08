Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi? – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    - maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?

    Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?

    , karşısında 56. dakikada 'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı

    56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda 'in kafa vuruşunda Karcemarskas topu kontrol etti.

    Hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirtip, gol kararı verdi.

    Osmanlısporlu futbolcular bu pozisyonda şiddetli itirazlarda bulunurken, orta hakem Halil Umut Meler, yan hakeminin talimatıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret etti.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:20
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