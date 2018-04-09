Robben’i bırakmıyorlar – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Robben’i bırakmıyorlar

    Robben’i bırakmıyorlar

    F.Bahçe’nin transferdeki gözdesi için B.Münih ’su Rummenigge, “Robben ve Ribery ile yeni kontrat imzalayacağız” dedi

    Yeni sezonda transfer bombaları patlatmaya hazırlanan F.Bahçe'nin gözdelerinden birisi de B.Münihli 'di. Alman deviyle sezon sonu kontratı bitecek Hollandalı yıldız için Bayern cephesinden flaş bir açıklama geldi. Rummenige, şampiyonluklarını ilan ettikleri Augsburg maçı sonrası, Robben ve Ribery ikilisinin sözleşmeleri için, "Yeni kontrat imzalayacağız" dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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