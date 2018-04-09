Matador bir açıldı pir açıldı
15 haftalık gol orucunu Kayseri'de bozan 32 yaşındaki İspanyol yıldız, Kadıköy'de de takımını rahatlatan golü buldu.
Giuliano'nun kaleciyle karşı karşıya direkten dönen topunda takipçiliğini konuşturan Matador, Süper Lig'de 6. golünü attı
Kayseri'den sonra Osmanlı karşısında da Soldado fırtınası esti. Janssen'le beklentilerin büyük olduğu isimlerden biri olan Roberto Soldado, şanssızlığını Kayseri deplasmanında kırdıktan sonra Başkent ekibini de boş geçmedi. Kayseri'de attığı gollerle ve yaptığı asistin yanı sıra sergilediği performansla formayı bırakmayacağının mesajını veren İspanyol santrfor, 60. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı. F.Bahçe'de 21. lig maçına çıkan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, 6. golünü attı. İspanyol yıldızın iki de asisti var. Soldado, bu sezon gol kaydettiği maçlarda en az 2 gol atma başarısı gösterdi.
GİULİANO'DAN SONRA EN GOLCÜ
GOL siftahını Sivas'ta hat-trick ile yapan Matador, 15 haftalık hasretini Kayseri'de 2 golle gidermişti. Formunu bulan Soldado, Osmanlıspor maçında bu performansını perçinledi. Ayrıca usta santrfor, ligde 13 golü bulunan Brezilyalı yıldız Giuliano'dan sonra takımının en golcü ismi oldu. Soldado, 73. dakikada tribünlerin alkışları arasında yerini Fernandao'ya bıraktı.
Sivas maçını kurtardı
Soldado, Osmanlıspor karşısında ayrı bir sevinci daha yaşadı. Sarı kart ceza sınırında bulunan İspanyol yıldız, Başkent ekibi önünde mücadeleyi kartsız tamamladı. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, gelecek hafta Sivas deplasmanında görev verilmesi halinde sarı-lacivertli formayı terletecek.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:13
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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