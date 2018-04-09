Matador bir açıldı pir açıldı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    bir açıldı pir açıldı

    Matador bir açıldı pir açıldı

    15 haftalık gol orucunu 'de bozan 32 yaşındaki İspanyol yıldız, 'de de takımını rahatlatan golü buldu.

    Giuliano'nun kaleciyle karşı karşıya direkten dönen topunda takipçiliğini konuşturan , 'de 6. golünü attı

    Kayseri'den sonra Osmanlı karşısında da fırtınası esti. Janssen'le beklentilerin büyük olduğu isimlerden biri olan Roberto Soldado, şanssızlığını Kayseri deplasmanında kırdıktan sonra Başkent ekibini de boş geçmedi. Kayseri'de attığı gollerle ve yaptığı asistin yanı sıra sergilediği performansla formayı bırakmayacağının mesajını veren İspanyol santrfor, 60. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı. F.Bahçe'de 21. lig maçına çıkan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, 6. golünü attı. İspanyol yıldızın iki de asisti var. Soldado, bu sezon gol kaydettiği maçlarda en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

    GİULİANO'DAN SONRA EN GOLCÜ
    GOL siftahını Sivas'ta hat-trick ile yapan Matador, 15 haftalık hasretini Kayseri'de 2 golle gidermişti. Formunu bulan Soldado, maçında bu performansını perçinledi. Ayrıca usta santrfor, ligde 13 golü bulunan Brezilyalı yıldız Giuliano'dan sonra takımının en golcü ismi oldu. Soldado, 73. dakikada tribünlerin alkışları arasında yerini Fernandao'ya bıraktı.

    Sivas maçını kurtardı
    Soldado, Osmanlıspor karşısında ayrı bir sevinci daha yaşadı. Sarı kart ceza sınırında bulunan İspanyol yıldız, Başkent ekibi önünde mücadeleyi kartsız tamamladı. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, gelecek hafta Sivas deplasmanında görev verilmesi halinde sarı-lacivertli formayı terletecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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