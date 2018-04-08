Sıcak takibe devam!
Şampiyonluk için parolası, ‘7’de 7 yap, rakiplerinin takılmasını bekle’ olan sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet. Aykut Kocaman, “Osmanlıspor çıkışta, dikkatli olun” uyarısı yaptı
BİREYSEL HATA İSTEMİYOR
Tecrübeli hocanın, oyuncularını uyararak, "Rakibimiz formda ve çok rahat pozisyona giren bir takım. Savunma disiplinini elden bırakırsak istemediğimiz bir durumla karşılaşabiliriz. Herkes dikkatli oynasın, bireysel hata istemiyorum" dediği öğrenildi. Osmanlıspor ligdeki son 5 maçında yenilmedi. Yeniçeriler, 2 kez kazanırken, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
BOL PAS, TAM SAHA BASKI
Galibiyet şifresi belirlendi. Sarı-lacivertliler geriden çabuk paslarla çıkıp, oyunu 3. bölgeye yıkmaya çalışacak. İleri uçta yapılacak baskı ile Osmanlıspor hataya zorlanacak. Kayseri'de atılan ilk goldeki Mehmet Topal-Soldado işbirliğinin devamını isteyen Aykut Kocaman, "Top bizde kalsın. Soldado ve Giuliano'yu ara paslarla arkaya kaçırın. Agresif olalım" tavsiyelerinde bulunduğu bildirildi.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:30
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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