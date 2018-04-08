Sıcak takibe devam! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Sıcak takibe devam!

    Sıcak takibe devam!

    Şampiyonluk için parolası, ‘7’de 7 yap, rakiplerinin takılmasını bekle’ olan sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet. , “ çıkışta, dikkatli olun” uyarısı yaptı

    'de , 'de bu akşam 'u konuk ediyor. Geçen hafta 'u deplasmanda 5-0 yenerek moral tazeleyen sarı-lacivertli ekipte tek hedef 3 puan. Şampiyon olabilmek için 7'de 7 parolası koyan teknik direktör , Osmanlıspor'un çıkışta olması nedeniyle tedbirli...

    BİREYSEL HATA İSTEMİYOR
    Tecrübeli hocanın, oyuncularını uyararak, "Rakibimiz formda ve çok rahat pozisyona giren bir takım. Savunma disiplinini elden bırakırsak istemediğimiz bir durumla karşılaşabiliriz. Herkes dikkatli oynasın, bireysel hata istemiyorum" dediği öğrenildi. Osmanlıspor ligdeki son 5 maçında yenilmedi. Yeniçeriler, 2 kez kazanırken, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

    BOL PAS, TAM SAHA BASKI
    Galibiyet şifresi belirlendi. Sarı-lacivertliler geriden çabuk çıkıp, oyunu 3. bölgeye yıkmaya çalışacak. İleri uçta yapılacak baskı ile Osmanlıspor hataya zorlanacak. 'de atılan ilk goldeki Mehmet Topal- işbirliğinin devamını isteyen Aykut Kocaman, "Top bizde kalsın. Soldado ve Giuliano'yu ara paslarla arkaya kaçırın. Agresif olalım" tavsiyelerinde bulunduğu bildirildi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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