Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finaldeki rakibi İspanya'nın Baskonia ekibi oldu.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. ve son hafta maçında bir başka İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya uzatma bölümü sonucunda 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.

Baskonia ise son hafta maçında sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 81-79 mağlup olarak, sezonu 16 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bitirdi.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek finalde, Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia arasındaki eşleşmede ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

Öte yandan normal sezonu lider tamamlayan CSKA Moskova ise 8. olan Khimki ile play-off çeyrek finalde karşılaşacak.

Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler ise bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak.