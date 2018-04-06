Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu
Anadolu Efes'in deplasmanda Baskonia'yı 81-79'luk skorla yenmesinin ardından sezonu 7. sırada tamamlayan Baskonia, Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finaldeki rakibi İspanya'nın Baskonia ekibi oldu.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. ve son hafta maçında bir başka İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya uzatma bölümü sonucunda 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.
Baskonia ise son hafta maçında sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 81-79 mağlup olarak, sezonu 16 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bitirdi.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek finalde, Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia arasındaki eşleşmede ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.
Öte yandan normal sezonu lider tamamlayan CSKA Moskova ise 8. olan Khimki ile play-off çeyrek finalde karşılaşacak.
Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler ise bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
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POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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