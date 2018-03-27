Josef de Souza'ya kafa izni!

Fenerbahçe'de bu sezonun en çok forma giyen ismi olan Brezilyalı, ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray maçı sonrası takımla idmana çıkarılmadı, ekstra izinle tatile gönderildi.

Fenerbahçe'de milli takıma gitmeyen oyuncular düzenli olarak antrenmanlara devam ederken, hem fiziksel hem mental olarak büyük yıpranma yaşayan Josef de Souza'ya ödül verildi. Bu sezon 3 kulvarda toplam 31 maça 11 başlayan ve 2'si dışında tamamında 90 dakika sahada kalan Brezilyalı ile görüşen teknik heyet, "Çok yoruldun. Hem zihinsel hem fiziksel olarak zor günler geçirdin. Milli arayı senin dinlenmen için özel planladık" dediler. G.Saray maçı sonrası takımla çalışmaya alınmayan Souza'ya, salonda dinlenmeye yönelik program uygulandı, Boluspor maçı kadrosuna da alınmadı. Brezilyalı oyuncu, cuma-cumartesi günkü izinleri de birleştirerek, eşi ve çocuğuyla birlikte Mısır'ın ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh'de tatil yaptı. (Sabah)