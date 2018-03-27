Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Josef de Souza'yı ödüllendirdi.
Fenerbahçe'de bu sezonun en çok forma giyen ismi olan Brezilyalı, ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray maçı sonrası takımla idmana çıkarılmadı, ekstra izinle tatile gönderildi.
Fenerbahçe'de milli takıma gitmeyen oyuncular düzenli olarak antrenmanlara devam ederken, hem fiziksel hem mental olarak büyük yıpranma yaşayan Josef de Souza'ya ödül verildi. Bu sezon 3 kulvarda toplam 31 maça 11 başlayan ve 2'si dışında tamamında 90 dakika sahada kalan Brezilyalı ile görüşen teknik heyet, "Çok yoruldun. Hem zihinsel hem fiziksel olarak zor günler geçirdin. Milli arayı senin dinlenmen için özel planladık" dediler. G.Saray maçı sonrası takımla çalışmaya alınmayan Souza'ya, salonda dinlenmeye yönelik program uygulandı, Boluspor maçı kadrosuna da alınmadı. Brezilyalı oyuncu, cuma-cumartesi günkü izinleri de birleştirerek, eşi ve çocuğuyla birlikte Mısır'ın ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh'de tatil yaptı. (Sabah)
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 07:36
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
Josef de Souza'ya kafa izni! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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