Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Fenerbahçeye bu ismi önerdi!

    Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!

    Brezilyalı eski futbolcular, Rio'da geleneğe dönüşen 'Maracana Buluşmaları'nda bir araya geliyor. Bu yıl düzenlenen buluşmaya Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico da iştirak etti. 65 yaşındaki çalıştırıcı, burada Fotomaç'ı ağırladı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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