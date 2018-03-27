Fernandao şok etti: 6-2’de abartacak ne var!
Kayseri maçıyla yeniden ilk 11'e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:22
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Aman diyoruz bu transfer komitesi artık transfer yapmasın , gördük iki sezondur yaptıkları transferleri.
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Josef de Souza'ya kafa izni!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Josef çok yorulmuştu , bir golü , bir asisti olmayan , ileriye bir pas atamayan adama sezon sonuna kadar izin verse daha iyi olurdu.
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Everton Ozi’nin peşini bırakmıyor
Toplam 2
Yorum
Bence Orta Sahada cok Alternatif var Zaten üste Besiktasa oyun kurucu sosa tip oyuncu lazim driblling güclü ve kreatif bir oyuncu lazim
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