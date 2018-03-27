Fernandao şok etti: 6-2’de abartacak ne var! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Fernandao şok etti: ’de abartacak ne var!

    Fernandao şok etti: 6-2’de abartacak ne var!

    maçıyla yeniden ilk 11'e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi.

    maçıyla yeniden ilk 11'e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi. 'lik yenilgisinin ise çok abartıldığını belirten Brezilyalı forvet, "Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı ve skor çok da önemli değil. Bunun üzerinden yıpratılmamızı doğru bulmuyorum" dedi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:22
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