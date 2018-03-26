Şilili Isla ‘dalya’ yaptı

Sarı-lacivertli takımın sağ beki Maurucuo Isla dalya yaptı... Şilili futbolcu, ülkesinin İsveç ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 100. kez milli formayı terletti. Maç öncesinde plaket hediye edilen Isla; Alexis Sanchez, Gary Medel, Claudio Bravo ve Gonzalo Jara'dan sonra bu onura erişen 5. futbolcu oldu. Isla'nın 79 dakika görev yaptığı maçı Şili 2-1 kazandı. Isla'nın milli takım kariyerinde 4 golü bulunuyor.



Isla milli takımla Dünya Kupası'na gidememeleriyle ilgili "Bu çok acı verici. Ülkemiz ve kendi adımıza çok üzgünüz. Yeni yüzler ve teknik direktörle daha iyi olacağız. Bize inanıp destek verenleri tekrar mutlu etmek istiyoruz" dedi.