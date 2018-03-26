Şilili Isla ‘dalya’ yaptı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Şilili Isla ‘dalya’ yaptı

    Şilili Isla ‘dalya’ yaptı

    Sarı-lacivertli takımın sağ beki Maurucuo Isla dalya yaptı... Şilili futbolcu, ülkesinin ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 100. kez milli formayı terletti. Maç öncesinde plaket hediye edilen Isla; , , Claudio Bravo ve Gonzalo Jara'dan sonra bu onura erişen 5. futbolcu oldu. Isla'nın 79 dakika görev yaptığı maçı Şili 2-1 kazandı. Isla'nın kariyerinde 4 golü bulunuyor.

    Isla milli takımla 'na gidememeleriyle ilgili "Bu çok acı verici. Ülkemiz ve kendi adımıza çok üzgünüz. Yeni yüzler ve teknik direktörle daha iyi olacağız. Bize inanıp destek verenleri tekrar mutlu etmek istiyoruz" dedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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