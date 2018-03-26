Metehan radara girdi – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Metehan radara girdi

    Metehan radara girdi
    Bir süredir A takıma değil de PAF takımına oyuncu transfer eden gözünü bu kez de 'ın "Küçük kardeşim" dediği Metehan Güçlü'ye dikti… 'nin "Şampiyonlar Gençlik Ligi"ndeki maçları için A takımı ile yapılan yolculuklarda 'ın yanından ayırmadığı 1999 doğumlu Metehan için 'a rutin olarak bilgi akışı sağlandığı bildirildi. Forvet mevkiinde oynayan Metehan, formasıyla Şampiyonlar Gençlik Ligi'nden 8 karşılaşmada 3 gol atarak dikkat çekti. sezon başı ve ara dönemde de pek çok genç ismi gelecek yatırım olarak kadrosuna katmıştı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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