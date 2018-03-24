UEFA transfere sıcak bakmamış – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    transfere sıcak bakmamış

    UEFA transfere sıcak bakmamış
    'nin devre arasında yapmama nedeni ortaya çıktı: ! 18-22 Ocak tarihlerinde kulüp hesaplarında incelemeler yapan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na (CFCB) bağlı müfettişler İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck, bu konuda sarılacivertli kulübe tavsiye kararı bildirmiş. İki müfettişin, maliyetleri sunulan oyuncuların alınmasının iyi giden parasal tablo için risk içerebileceğini kulüp yetkililerine ilettiği, bunun üzerine transferden vazgeçildiği belirtildi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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