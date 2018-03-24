UEFA transfere sıcak bakmamış
Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapmama nedeni ortaya çıktı: UEFA! 18-22 Ocak tarihlerinde kulüp hesaplarında incelemeler yapan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na (CFCB) bağlı müfettişler İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck, bu konuda sarılacivertli kulübe tavsiye kararı bildirmiş. İki müfettişin, maliyetleri sunulan oyuncuların alınmasının iyi giden parasal tablo için risk içerebileceğini kulüp yetkililerine ilettiği, bunun üzerine transferden vazgeçildiği belirtildi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
UEFA transfere sıcak bakmamış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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