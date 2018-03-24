Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Skandal! yarım düzine gol yedi

    Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi

    Atatürk Stadı'nda dün tarihi bir gün yaşandı. , hazırlık maçında F.Bahçe’ye 6-2’lik skorla ağır bir hezimet yaşattı. Aykut Kocaman’a ve sarı-lacivertli futbolculara taraftarlardan büyük tepki var

    F.Bahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yaptığı hazırlık maçında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Valbuena'lı, Giuliano'lu, Soldado'lu, Fernandao'lu Kanarya, zayıf rakibi karşısında maçı 6-2 kaybetti. 'a tarihi galibiyeti getiren golleri 15'te Burak Asan, 31'de eski Andre Santos, 45'te penaltıdan Sefa Yılmaz, 51'de Guido Koçer, 83'te Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti. 'nin gollerini ise 26'da Aatıf, 79'da Fernandao attı.

    İKİ YARIDA DA 3'ER GOL
    Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından sahaya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını sürdü ancak skoru çeviremedi. Kanarya 3 gol daha yiyip, sahadan 6-2'lik bir hezimetle ayrıldı. Kocaman ve Fenerbahçeli futbolcular, sosyal medyadan tepki bombardımanına tutuldu.

    VOLKAN DEMİREL ORTA SAHADAN AVLANDI
    'in Boluspor maçında uzak mesafeden yediği gol Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

    BOLUSPOR'UN ORTA SAHADAN ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    ANDRE SANTOS'TAN KLAS GOL
    Boluspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti. Volkan'ı mağlup eden isim, eski takım arkadaşı oldu.



    ANDRE SANTOS'UN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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