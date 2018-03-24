Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi

F.Bahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yaptığı hazırlık maçında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Valbuena'lı, Giuliano'lu, Soldado'lu, Fernandao'lu Kanarya, zayıf rakibi karşısında maçı 6-2 kaybetti. Boluspor'a tarihi galibiyeti getiren golleri 15'te Burak Asan, 31'de eski Andre Santos, 45'te penaltıdan Sefa Yılmaz, 51'de Guido Koçer, 83'te Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 26'da Aatıf, 79'da Fernandao attı.



İKİ YARIDA DA 3'ER GOL

Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından sahaya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını sürdü ancak skoru çeviremedi. Kanarya 3 gol daha yiyip, sahadan 6-2'lik bir hezimetle ayrıldı. Kocaman ve Fenerbahçeli futbolcular, sosyal medyadan tepki bombardımanına tutuldu.



VOLKAN DEMİREL ORTA SAHADAN AVLANDI

Volkan Demirel'in Boluspor maçında uzak mesafeden yediği gol Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

ANDRE SANTOS'TAN KLAS GOL

Boluspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti. Volkan'ı mağlup eden isim, eski takım arkadaşı Andre Santos oldu.