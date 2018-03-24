Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Atatürk Stadı'nda dün tarihi bir gün yaşandı. Boluspor, hazırlık maçında F.Bahçe’ye 6-2’lik skorla ağır bir hezimet yaşattı. Aykut Kocaman’a ve sarı-lacivertli futbolculara taraftarlardan büyük tepki var
F.Bahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yaptığı hazırlık maçında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Valbuena'lı, Giuliano'lu, Soldado'lu, Fernandao'lu Kanarya, zayıf rakibi karşısında maçı 6-2 kaybetti. Boluspor'a tarihi galibiyeti getiren golleri 15'te Burak Asan, 31'de eski Andre Santos, 45'te penaltıdan Sefa Yılmaz, 51'de Guido Koçer, 83'te Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 26'da Aatıf, 79'da Fernandao attı.
İKİ YARIDA DA 3'ER GOL
Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından sahaya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını sürdü ancak skoru çeviremedi. Kanarya 3 gol daha yiyip, sahadan 6-2'lik bir hezimetle ayrıldı. Kocaman ve Fenerbahçeli futbolcular, sosyal medyadan tepki bombardımanına tutuldu.
VOLKAN DEMİREL ORTA SAHADAN AVLANDI
Volkan Demirel'in Boluspor maçında uzak mesafeden yediği gol Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
ANDRE SANTOS'TAN KLAS GOL
Boluspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti. Volkan'ı mağlup eden isim, eski takım arkadaşı Andre Santos oldu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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