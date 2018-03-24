Şahin’e 11.5 yıl istendi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Şahin’e 11.5 yıl istendi

    Şahin’e 11.5 yıl istendi
    F.BAHÇE'nin 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Müzesi'nden cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan Halit Şahin hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Şahin'in "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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