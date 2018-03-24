Şahin’e 11.5 yıl istendi
F.BAHÇE'nin 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Müzesi'nden cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan Halit Şahin hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Şahin'in "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Şahin’e 11.5 yıl istendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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