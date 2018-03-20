Neto milli takımda – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Neto milli takımda

    Neto milli takımda
    Fenerbahçe'nin Portekizli stoperi Luis Neto, Ruben Dias'ın sakatlığının ardından kadrosuna dahil edildi. Sezon başında Zenit'ten kiralık olarak kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla 12 lig maçında görev yaptı. Neto, daha önce Portekiz milli takımının formasını çeşitli kategorilerde 25 kez terletmişti.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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