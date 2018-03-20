"Alex'in heykeli yıkılmalı!''
Eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Alex de Souza'nın Türkiye'ye gelmesi ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:11
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
hokka yanlış oyuncu yanlış hocanın ürünü olduğundan ayrıca belitmedim
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 10
Yorum
Perde Arkası Alex'in gelmesi neden Fenerbahçe'ye dinamit koymak oluyor? Adam FB'nin efsanesi ve taraftar onu çok seviyor.
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası Yanlış hoca ve yöneticilerin yanı sıra yanlış transferleri de eklememiz gerekir.
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