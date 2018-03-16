Potada dev maç – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Potada dev maç

    Potada dev maç

    Fenerbahçe Doğuş, 'nin 26. haftasında bugün 'yı ağırlayacak.

    , 'nin 26. haftasında bugün 'yı ağırlayacak. 20.45'te başlayacak müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Rus ekibi grupta lider, Kanarya ise 3'üncü sırada. İlk maçı F.Bahçe 95-93 kazanmıştı. Maçın hakemlerinden biri, iki takımın 2016'daki finalini yöneten Damir Javor. Temsilcimizin kaybettiği o maçta skandal düdükler çalan Sloven hakem, o tarihten sonra ilk kez F.Bahçe'nin bir iç saha maçına atandı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:36
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