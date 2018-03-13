Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli hoca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Aykut hocanın babası ağabeyimizdir. Divan kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır" sözlerine yanıt vererek, "Benim babam BJK kongre üyesi değil, dolayısıyla divan üyesi de değil. Gerçek olmayan bir şeyle akıllarınca beni Fenerbahçe taraftarının önüne atmaya çalışacaklardı" dedi.

DOĞRULARI SÖYLERİM

Kocaman futbolda böyle şeylerin normal olduğunu da belirterek, "Ki zaten benim annemin, babamın Beşiktaş ya da Galatasaray kongre üyesi olmasında ne sakınca var? Bu vebalı bir durum mu? Kesinlikle değil. Tabi bunun benim başıma gelmesinin sebebi var. İstanbulspor'da, Ankaraspor'da, Malatyaspor'da, Konyaspor'da hep doğru bildiğim şeyleri söyledim. 'Kral çıplak' dediğimiz için bunları yaşıyoruz herhalde" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KAZANAN 11

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Soldado, Mehmet Ekici ve Valbuena'yı ilk 11'de tercih etmemesini ise şu sözlerle savundu: "Bu sezon zorunlu değişiklikler dışında, en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle böyle bir tercih yaptım. Bununla birlikte bu yapıya zarar vermeden Mehmet Ekici ve Soldado'yu da rotasyona dahil etmenin planlarını yapıyoruz. Ama bu hemen öyle pat diye olmuyor. Yavaş yavaş onları da kadronun içine katacağız."



Emre BOL