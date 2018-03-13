Bu vebalı bir durum mu? – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Bu vebalı bir durum mu?

    Bu vebalı bir durum mu?

    “Babam, üyesi değil. Olsa ne sakıncası var?.. Bu vebalı bir durum mu? değil. ‘ çıplak’ dediğimiz için bunları yaşıyoruz”

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçının ardından basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli hoca, Başkanı 'ın, "Aykut hocanın babası ağabeyimizdir. üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır" sözlerine yanıt vererek, "Benim babam BJK kongre üyesi değil, dolayısıyla divan üyesi de değil. Gerçek olmayan bir şeyle akıllarınca beni Fenerbahçe taraftarının önüne atmaya çalışacaklardı" dedi.

    DOĞRULARI SÖYLERİM
    Kocaman futbolda böyle şeylerin normal olduğunu da belirterek, "Ki zaten benim annemin, babamın ya da kongre üyesi olmasında ne sakınca var? Bu vebalı bir durum mu? değil. Tabi bunun benim başıma gelmesinin sebebi var. İstanbulspor'da, Ankaraspor'da, Malatyaspor'da, 'da hep doğru bildiğim şeyleri söyledim. ' çıplak' dediğimiz için bunları yaşıyoruz herhalde" ifadelerini kullandı.

    EN ÇOK KAZANAN 11
    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, , ve Valbuena'yı ilk 11'de tercih etmemesini ise şu sözlerle savundu: "Bu sezon zorunlu değişiklikler dışında, en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle böyle bir tercih yaptım. Bununla birlikte bu yapıya zarar vermeden ve 'yu da rotasyona dahil etmenin planlarını yapıyoruz. Ama bu hemen öyle pat diye olmuyor. Yavaş yavaş onları da kadronun içine katacağız."

    Emre BOL

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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