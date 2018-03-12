Hasan Ali'den ilginç rekor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Hasan Ali'den ilginç rekor

    Hasan Ali'den ilginç rekor

    İsmail Köybaşı'nın sakatlığında 11'in değişmez ismi olan , Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Tecrübeli sol bek, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde en fazla pas hatası yapan isimdi. 15 hatalı pasla takımının bu alandaki en kötü ismiydi. Onu 12 pas hatasıyla kaleci Volkan Demirel takip etti.

    TOP KAPMA YARIŞI
    Sarı-lacivertliler futbol ve oyun olarak pek üstün olmasa da orta alanda rakibe baskı oluşturdu ve bunu rakamlarla gösterdi. 90 dakikalık dilimde top kapma istatistiğinin ilk 3 sırasında Fenerbahçeliler vardı. M. Topal 5 top kaparken onu 3'le Josef, 2 ile de Skrtel takip etti. Malatya'da en fazla top kapanlar ise Buğra ve Chebake'ydi (2).

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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