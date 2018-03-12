Roman havası yarım kaldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Roman havası yarım kaldı

    Roman havası yarım kaldı

    F.Bahçe’nin ilk golünü atan , 2. yarıda sakatlanıp oyundan çıktı. Boynunu tutan ve hastaneye kaldırılan Rus futbolcunun durumu iyi...

    F.Bahçe'nin Rus stoperi , maçın 57. dakikasında sakatlandı. 34'te takımını 1-0 öne geçiren golü atan Rus savunmacı, ikinci yarının ortalarına doğru boynunu tutarak yere çöktü. Oyuna devam edemeyen savunmacı, 59'da yerini Neto'ya bıraktı. Hastaneye kaldırılarak MR'ı ve tomografisi oyuncunun kafasının arkasındaki yumuşak dokusunda kanama tespit edilirken, genel durumunun iyi olduğu belirtildi. F.Bahçe bugün izinli; doktorlar izin verirse, Neustadter yarın idmana katılabilecek.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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