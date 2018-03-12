4 kişi ofsaytta! – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    4 kişi ofsaytta!

    4 kişi ofsaytta!
    'un maçın 20. dakikasında ile bulduğu gol, hakem tarafından yardımcısının uyarısıyla 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekibin oyuncuları pozisyona itiraz etti. Ancak tekrarda 4 Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncunun ofsaytta olduğu görüldü.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 kişi ofsaytta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN