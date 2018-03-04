Rıdvan Dilmen: Fernandao'nun pozisyonu...
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Akhisar maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile TM Akhisar karşı karşıya geldi. TM Akhisar, Kadıköy'de Sarı Lacivertliler'i 3-2 yendi.
Rıdvan Dilmen maçın ardından mücadeleyi yorumladı:
Herhalde Fenerbahçe'nin tarihinde üstünlüğü olmadığı tek takım Akhisar. Fernandao'nun pozisyonu net penaltıydı. Fenerbahçe'nin yarın oynaması gerekiyordu ki bu hakkıdır.
İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:
Akhisar korkmadan oynadı. Fenerbahçe'de ilk yarının en iyisi Hasan Ali. Şu anda şampiyonluk yarışında bir tek Galatasaray taraftarını sahiplenmiş olarak görüyorum. Fenerbahçe'de bu maçın mazereti olmaz. Sanıyorum Aykut Hoca ikinci devrede sevmediği ama Fenerbahçe taraftarının sevdiği oyun tarzına dönecek.
Rıdvan Dilmen maçın ardından mücadeleyi yorumladı:
Herhalde Fenerbahçe'nin tarihinde üstünlüğü olmadığı tek takım Akhisar. Fernandao'nun pozisyonu net penaltıydı. Fenerbahçe'nin yarın oynaması gerekiyordu ki bu hakkıdır.
İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:
Akhisar korkmadan oynadı. Fenerbahçe'de ilk yarının en iyisi Hasan Ali. Şu anda şampiyonluk yarışında bir tek Galatasaray taraftarını sahiplenmiş olarak görüyorum. Fenerbahçe'de bu maçın mazereti olmaz. Sanıyorum Aykut Hoca ikinci devrede sevmediği ama Fenerbahçe taraftarının sevdiği oyun tarzına dönecek.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:14
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