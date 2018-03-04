Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaştı.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelenin 35. dakikasında Akhisarspor 2-0 öne geçince, Kadıköy'de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
KAMENİ'YE TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, top kaleci Kameni'yi gelince ıslıklayarak, Kamerunlu kaleciyi protesto etti.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:45
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
Kadıköy'de Fenerbahçeli yıldıza ıslıklı protesto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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