Kadıköy'de Fenerbahçeli yıldıza ıslıklı protesto! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'de Fenerbahçeli yıldıza ıslıklı !

    Kadıköy'de Fenerbahçeli yıldıza ıslıklı protesto!

    'in 24. haftasında ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaştı.

    'in 24. haftasında , 'de Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelenin 35. dakikasında Akhisarspor 2-0 öne geçince, Kadıköy'de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

    KAMENİ'YE TEPKİ

    Fenerbahçeli taraftarlar, top kaleci 'yi gelince ıslıklayarak, Kamerunlu kaleciyi etti.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:45
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