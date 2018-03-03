Volkan’ın liderliği gözden kaçtı! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Volkan’ın liderliği gözden kaçtı!

    Volkan’ın liderliği gözden kaçtı!

    Sabah'ın duayen yazarı 2 soru 2 cevapta kupadaki derbi karşılaşmasını yorumladı.

    1- Uğur Karakullukçu - Volkan'a ne demek gerek, iki sarı kartı da oyun içi durumlardan gelişmedi.

    Volkan'ın aklı başında bir görüntüsü vardı. Günahım kadar sevmiyorum Volkan'ı, açık… 'de günahım kadar sevmediğim iki adam var; biri kulübün başında, diğeri takımın kaptanı. ile . Maçta önemli bir liderlik yaptı, gözlerden kaçan. O kavga ile maç gerilime girdi, herkes arenadaki gladyatörler gibi giriyordu. Durup dururken kendini yere attı. 2 dakika ara verdirdi. O iki dakikadan öncesini ve sonrasını izleyin. Fenerbahçe'nin kaptanı olarak tecrübesini konuşturdu, maçın o gerilimde gitmesinin kendi aleyhinde olacağını biliyordu ve sakinleştirmek için kendini yere attı. Bu harika bir liderlik… Arkasından aynı Volkan "Beni oyundan at" diye üç hamle yaptı. Üçüncüde atabildi ancak . Mecbur kaldı adeta, birine göz yumdu, bir daha yumdu, sonra mecbur kaldı. Bu iki Volkan nasıl aynı Volkan oluyor?

    KABAHAT QUARESMA'NIN KENDİSİNDE DEĞİL
    2- Uğur Karakullukçu - Ligden sonra kupa derbisi daha rahat geçer beklentileri boşa çıktı. Gerginlik hat safhadaydı. Quaresma, üzerine ayrıca konuşulması gereken bir isim gibi…

    'nın kontrolünü aniden kaybettiğini 'de bilmeyen var mı? Var, … İşte bütün sır bu. Quaresma hem de böyle gerilimli bir maçta oyuna girerken herkes dedi ki, 'Bu maç 11'e 10 bitmez.' Bizim salonda oturan herkesin bildiğini, kendisi için hiç önem vermediğini sahaya çıkardığı takımla gösteren Şenol Güneş bilmiyorsa Şenol Güneş hoca moca değildir. O Şenol Güneş bunu bilse takımı 4 gün sonra önem verdiği ligde deplasmana gidiyorsa Quaresma'yı oyuna almazdı. Hoca değil diyorum, bana kızıyorlar. O Quaresma'yı o durumda oyuna alan kişi hoca değildir. Kabahat Quaresma'da değil. Sen buraya gelirken benim yuvarlak, köşesiz laflar etmeyeceğimi biliyorsun. "Hıncal abi köşeli laflar edebilir, dikkatli okumalıyım. Hatta mahkum bile olabiliriz" demelisin. Bu insanların karakterlerini artık bilmek, tanımaktır. Hocalık budur. Bir kişi yoktu "Bu Quaresma maçı bitirir" diyen. Demek ki Trabzonspor maçını da düşünmüyor Güneş. Quaresma'yı başından beri sevmediğini, sempati duymadığını biliyorum. Teşhir etmek için soktu, "İşte buyrun göklere çıkardığınız, Fenerbahçe galibiyetini bağladığınız Quaresma'yı görün" demek istedi, başka mantığı yok.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:04
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