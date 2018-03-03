'Beni hakem değil tribünler attı' – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'Beni hakem değil tribünler attı'

    'Beni hakem değil tribünler attı'

    Pozisyonun Beşiktaş'ın kullandığı taçla başladığını belirten kaleci Volkan, kırmızı kartla sonuçlanan anları şöyle anlattı: "O taç kararını yanlış verdiler. Normalde bizim kullanmamız gerekiyordu. Oyun devam etti."

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Beni hakem değil tribünler attı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN