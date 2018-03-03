Üni’nin site hazır – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Üni’nin site hazır

    Üni’nin site hazır
    Sarı-lacivertliler, ile lig ve kupada oynadığı yıpratıcı iki derbinin ardından TM Akhisar karşılaşması hazırlıklarına başladı. yönetimindeki idmanda Beşiktaş'a karşı oynayanlar yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas antrenmanı yaptı. İdman çift kale maçla noktalandı. Hazırlıklar bugün de sürecek.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üni’nin site hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN