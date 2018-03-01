Yepyeni Fener – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Yepyeni Fener

    Yepyeni Fener

    Sarı-lacivertliler, lig maçına göre farklı bir takımla sahada olacak. Hücum hattında Valbuena, , Alper görev yapacak

    KANARYA, kupada 'ın karşısına yepyeni bir 11'le çıkacak. Teknik direktör 'ın sakat ve eksiklerin yanı sıra Isla, Neustadter, Aatıf ve Nabil Dirar'ı bu akşam dinlendirmesi bekleniyor. Bu oyuncuların yerlerine Şener, , Valbuena ve forma giyecek. Ayrıca sol bekte cezası nedeniyle lig maçında görev yapamayan Hasan Ali, forvette ise Fernandao'nun yerine Roberto oynayacak. Kalede de , Kameni'den eldivenleri geri alacak.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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