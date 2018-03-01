Van Persie’den 300. gol – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    ’den 300. gol

    Van Persie’den 300. gol

    Feyenoord’un Hollandalı yıldızı Robin kariyerinin 300. golüne imza attı.

    'den devre arasında Feyenoord'a transfer olan yıldız futbolcu Robin , kariyerinin 300. golünü attı. Feyenoord'un, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk ettiği maçın 21. dakikasında Steven Berghuis'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, 60. dakikada kariyerinin 300. golünü atarak, Feyenoord'u 2-0'lık skora taşıdı. Daha sonra Tonny Vilhena takımının 3. golünü kaydederek, Feyenoord'u finale taşıyan gole imza attı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:08
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