Mehmet Ekici’ye de şans – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    ’ye de şans

    Mehmet Ekici’ye de şans
    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan de 'a karşı forma giyecek. tecrübeli ismi en az 1 devre oynatmayı planlıyor. Topal ile Josef'ten birisinin dinlendirilip, Ekici'nin ilk 11'de başlama ihtimali de var... Bu sezon 5 resmi maçta sahaya çıkan Mehmet Ekici son olarak 29 Kasım 2017'de 'i 6-0 yendikleri kupa maçında oynadı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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