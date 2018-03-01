Fernandao’ya 2 maç – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Fernandao’ya 2 maç

    Fernandao’ya 2 maç

    , derbisindeki gol sevinci nedeniyle Brezilyalı yıldıza 2 maç men cezası verdi

    Vodafone Park'taki gol sevinci Jose Fernandao'ya pahalıya patladı. Tedbirli olarak kurula sevk edilen yıldıza olağanüstü toplanan , 2 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. 'den yapılan açıklamada, Brezilyalı forvetin pazar günü oynanan - Fenerbahçe derbisinde 'taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle' 2 resmi maçtan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Kararın 3'e karşı 4 oyla alındığı da ifade edildi.

    Bugünkü derbide ve Akhisar'a karşı yok
    Fernandao, cezayı kaldırmazsa Beşiktaş ile bu akşam oynanacak yarı final ilk maçı ve 'de 24. haftadaki TM Akhisar mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Tahkim'e itiraz
    Fenerbahçe, Fernandao'ya verilen 2 maç cezaya Tahkim Kurulu'nda itiraz etti. Sarı-lacivertliler, daha önce (ceza çıkmadı), (1 maç ceza aldı) ve (1 maç ceza aldı) için verilen emsal kararları göstererek, cezanın kaldırılmasını ya da en azından 1 maça indirilmesini istiyor.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:43
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