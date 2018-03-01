Fernandao’ya 2 maç
PFDK, Beşiktaş derbisindeki gol sevinci nedeniyle Brezilyalı yıldıza 2 maç men cezası verdi
Bugünkü derbide ve Akhisar'a karşı yok
Fernandao, Tahkim Kurulu cezayı kaldırmazsa Beşiktaş ile bu akşam oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Süper Lig'de 24. haftadaki TM Akhisar mücadelesinde forma giyemeyecek.
Tahkim'e itiraz
Fenerbahçe, Fernandao'ya verilen 2 maç cezaya Tahkim Kurulu'nda itiraz etti. Sarı-lacivertliler, daha önce Felipe Melo (ceza çıkmadı), Talisca (1 maç ceza aldı) ve Van Persie (1 maç ceza aldı) için verilen emsal kararları göstererek, cezanın kaldırılmasını ya da en azından 1 maça indirilmesini istiyor.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:43
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Toplam 1
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
Fernandao’ya 2 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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