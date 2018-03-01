'En büyük sevdam Fenerbahçe'

Fenerbahçe Dergisi'nin yeni sayısında başkan Aziz Yıldırım oldukça duygusal bir yazı kaleme aldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı en büyük sevdasının Fenerbahçe olduğunu söyledi. Yıldırım "Aldığım her nefeste Fenerbahçe vardı. Yenilediğimiz statta kumu döken kepçeyi yönlendirirken de, Samsun'da şampiyonluk maçına gidip, kızımın mezuniyet törenine yetişemediğimde de, 1 yıl boyunca gün ışığına hasret kaldığım Metris'te de, küçük kızım Yaz'dan ayrı kalmak pahasına, tutuklanacağımı bile bile dönme kararı aldığımda da son sözüm hep Fenerbahçe oldu" ifadesini kullandı.

'BİZ YORULMAYIZ'

Sarı-lacivert li kulübün başkanı Aziz Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü "Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz. Biz de yorulmadık, pes etmedik, vazgeçmedik. Haklı olduğuna inandığımız yolda iflah olmaz bir kararlılıkla yürüdük. Çünkü biz bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık ve gerekirse o bir gün için bütün bir ömrümüzü gözden çıkardık"



'Orada bir kulüp hayal etmiştim...'

Aziz Yıldırım yazısında bir anıyı da paylaştı. Yıldırım "Dereağzı'nda yağmurlu bir pazartesi. Yüzler asık. Kocaeli ile oynanan kupa maçının 83. dakikasında yenen gol moralleri bozmuş. Orada bir Fenerbahçe hayal etmiştim, tesislerinde sıcak su ve ısıtma bulunan. Kısa süren yağmurlarda idman yapılamayacak sahası modern hale getirilmiş. Yedek kulübesinin tavanından su akmayan stat hayal etmiştim. Yüzüme çarpan Şubat yağmuru beni bu hayallerden uyandırıp, gerçeğe döndürmüştü. İşte bu Fenerbahçe benim evlatlarıma bırakacağım en büyük sevda" ifadelerini kullandı.